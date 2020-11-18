У "Слузі народу" пояснили, чому не підтримали скасування карантину вихідного дня
Фракція партії "Слуга народу" у парламенті не голосувала за скасування карантину вихідного дня, оскільки нібито не бачить юридичного сенсу в постанові.
Про це розповіла заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна. За її словами, скасовувати таку постанову має не парламент, а уряд.
"Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для товариства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами та протоколами", – сказала вона.
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже звернувся до Кабміну, щоб він забезпечив для підприємств зі сфери культури, туризму і креативних індустрій компенсацію втрат.
Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, у Верховній Раді провалили голосування за проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня. За документ №4381 "Про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року №1100 про посилення протиепідемічних заходів" проголосували лише 149нардепів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше мери низки міст відмовилися вводити карантин вихідного дня.
По всій країні пройшли акції протесту підприємців проти введення урядом так званого карантину вихідного дня.
Тільки за перший день нового карантину, 14 листопада, поліцейські почали 9 кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов рекомендував мерам, які виступили проти карантину вихідного дня, відвідати лікарні та подивитися на пацієнтів у важкому стані.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що мери міст не мають повноважень вирішувати працювати закладам, діяльність яких заборонена правилами карантину вихідного дня.
Пізніше Шмигаль провів онлайн-зустріч із мерами великих міст на тлі протестів проти карантину вихідного дня.
Президент України Володимир Зеленський схвалив впровадження карантину вихідного дня і пообіцяв бізнесу підтримку під час вимушеного простою.
Водночас у Кабміні відкрито заговорили про продовження карантину вихідного дня.