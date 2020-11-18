У 'Слузі народу' пояснили, чому не підтримали скасування карантину вихідного дня

Фракція партії "Слуга народу" у парламенті не голосувала за скасування карантину вихідного дня, оскільки нібито не бачить юридичного сенсу в постанові.

Про це розповіла заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна. За її словами, скасовувати таку постанову має не парламент, а уряд.

"Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для товариства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами та протоколами", – сказала вона.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже звернувся до Кабміну, щоб він забезпечив для підприємств зі сфери культури, туризму і креативних індустрій компенсацію втрат.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, у Верховній Раді провалили голосування за проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня. За документ №4381 "Про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року №1100 про посилення протиепідемічних заходів" проголосували лише 149нардепів.

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