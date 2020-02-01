У "Слузі народу" повстали проти Брагара: він виправдався за "собачий" скандал

Народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Євген Брагар, який в ефірі програми "Голос народу" запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги, в результаті вибачився за свої слова.

На своїй сторінці в Facebook Брагар спробував виправдатися тим, що він новачок в політиці, і не має досвіду спілкування з масами.

За його словами, він не хотів кого-небудь образити, а лише намагався привернути увагу до проблеми, коли заможні люди намагаються оформити субсидію, але через недосвідченість вибрав невдалі формулювання.

Євген Брагар

"Я нове обличчя в політиці і ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують достатньо низькі пенсії. Хочу підкреслити, що не мав на меті когось образити, тільки хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи майно і свій розкішний спосіб життя. Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова", – написав нардеп.

У свою чергу, в парламентській фракції "Слуга народу" заявили, що не підтримують позицію Брагара. Так, заступниця голови фракції Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook принесла вибачення за слова колеги.

Вона назвала висловлювання Брагара "абсолютно некоректним".

"Хочу вірити, що він дійсно мав на увазі тільки зловживання в отриманні субсидій та інших соціальних пільг тими, хто матеріально забезпечений (депутатам-мільйонерам, які не соромились отримувати відшкодування за житло в Києві, привіт!)" – написала Кравчук.

Заступник голови фракції СН погодилася з критикою на адресу Брагара і порадила йому не брати участь в ток-шоу.

"Не вмієш – не берися. Або вчися. Не готовий до прямих ефірів – займайся законодавчою роботою", – написала Кравчук.

"Від імені керівництва фракції прошу вибачення у всіх, кого могли образити такі слова Євгена Брагара. Ми їх не підтримуємо, це не є і не може бути нашою позицією", – написала депутат.

Також депутат "Слуги народу Дмитро Гурін на свій сторінці в Facebook назвав висловлювання колеги" негідним".

"Пропозиція продати друга, щоб заплатити за опалення – це негідно. Не говори так більше. Дякуємо, твої колеги", – написав він.

Нагадаємо, Брагар в ефірі телеканалу 112 Україна порадив пенсіонерці продати собаку, якщо вона елітної породи, в рахунок оплати комунальних платежів.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Брагар потрапив в ще один скандал, пов'язаний з волонтерки, які влаштували конфлікт з водієм автобуса через російської мови.

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