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23 березня • оновлено в 12:11
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/ Політика

У "Слузі народу" попередили про чотири загрози "нових Мінських угод"

3.1т
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Народна депутатка від "Слуги народу", глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько закликала владу не підписувати узгоджений Тристоронньою контактною групою документ про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО.

Як ідеться в статті Ясько для "Європейської правди", в "нових Мінських угодах" закладені чотири загрози для України.

Єлизавета Ясько публічно виступили проти "нового Мінська"

Єлизавета Ясько публічно виступили проти "нового Мінська"

Перша загроза – фактична зміна формату переговорів. Нардепка застерегла, що нові домовленості виведуть Росію з рівня учасника конфлікту на рівень спостерігача, що є неприйнятним для України.

"Якщо Україна погодиться вести переговори не з доведеною учасницею збройного конфлікту (Росією), а тільки з учасниками неміжнародного конфлікту (де-юре громадянами України, які зрадили Батьківщину), це буде означати де-факто нашу відмову від претензій до Росії", – пише вона.

Друга загроза, на думку Ясько, – це знищення української позиції в міжнародних судах і відмова від компенсації.

Також представниця "Слуги народу" назвала загрозу поразки України на міжнародних платформах і скасування санкцій проти Росії.

І остання загроза, за її словами, – заперечення досягнень України в боротьбі за правду про агресію РФ.

"На щастя, рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради ще не підписане, а лише "попередньо погоджене" Україною. Це означає, що офіційний Київ має шанс обійти російську пастку, а наші чиновники – уникнути величезної помилки", – наголосила Ясько.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

  • Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписане 25 березня.

  • За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

  • 54 нардепи від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Донбас
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