У "Слузі народу" попередили про чотири загрози "нових Мінських угод"

Народна депутатка від "Слуги народу", глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько закликала владу не підписувати узгоджений Тристоронньою контактною групою документ про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО.

Як ідеться в статті Ясько для "Європейської правди", в "нових Мінських угодах" закладені чотири загрози для України.

Єлизавета Ясько публічно виступили проти "нового Мінська"

Перша загроза – фактична зміна формату переговорів. Нардепка застерегла, що нові домовленості виведуть Росію з рівня учасника конфлікту на рівень спостерігача, що є неприйнятним для України.

"Якщо Україна погодиться вести переговори не з доведеною учасницею збройного конфлікту (Росією), а тільки з учасниками неміжнародного конфлікту (де-юре громадянами України, які зрадили Батьківщину), це буде означати де-факто нашу відмову від претензій до Росії", – пише вона.

Друга загроза, на думку Ясько, – це знищення української позиції в міжнародних судах і відмова від компенсації.

Також представниця "Слуги народу" назвала загрозу поразки України на міжнародних платформах і скасування санкцій проти Росії.

І остання загроза, за її словами, – заперечення досягнень України в боротьбі за правду про агресію РФ.

"На щастя, рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради ще не підписане, а лише "попередньо погоджене" Україною. Це означає, що офіційний Київ має шанс обійти російську пастку, а наші чиновники – уникнути величезної помилки", – наголосила Ясько.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписане 25 березня.

За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

54 нардепи від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

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