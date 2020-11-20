У "Слузі народу" після звинувачень у корупції назвали радника Єрмака алкоголіком
Нардеп Олександр Трухін стверджує, що про алкоголізм Уманського нібито знають у парламенті та Кабміні
Також, за його словами, будучи міністром фінансів 26 днів він був на робочому місці менше п'яти днів
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін назвав радника глави Офісу президента Ігоря Уманського алкоголіком.
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 20 листопада заступник голови параментского комітету з питань бюджету заявив, що про це знають всі колеги по партії і співробітники Міністерства фінансів, яке той очолював до роботи в ОП.
"Про це знають всі колеги у парламенті, про це знають усі співробітники Мінфіну. На жаль, пан Уманський просто алкоголік. Він страждає глибоким алкоголізмом, це правда. Людина не змогла поєднувати свої пристрасті з роботою", – сказав Трухін.
Нардеп додав, що за 26 днів роботи міністром фінансів Уманський нібито з'являвся на робочому місці менше п'яти днів.
"Людині дали шанс залишитися в колективі. Відчувати себе значущим і бути залученим до процесу. Він нарікає, що з початку травня не може потрапити на нараду з президентом. Так ось, президент проводить наради з тими людьми, які налаштовані на конструктив, а не на відпочинок, і готові приходити на своє робоче місце", – додав Трухін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Уманський подав у відставку 12 листопада. Пізніше він пояснив, що підготував для уряду план виходу з бюджетної кризи, а на його посаді це робити "некоретно і неетично".
Андрій Єрмак заявив, що ухвалить рішення про звільнення після лікарняного і зустрічі з Уманським.
Тим часом радник голови ОП заявив про масштабні махінації під час будівництва доріг в Україні і почав критикувати владу.
Після цього Уманський оголосив, що тимчасово перестане брати участь в ефірах на прохання Єрмака.