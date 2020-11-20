У "Слузі народу" після звинувачень у корупції назвали радника Єрмака алкоголіком

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін назвав радника глави Офісу президента Ігоря Уманського алкоголіком.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 20 листопада заступник голови параментского комітету з питань бюджету заявив, що про це знають всі колеги по партії і співробітники Міністерства фінансів, яке той очолював до роботи в ОП.

"Про це знають всі колеги у парламенті, про це знають усі співробітники Мінфіну. На жаль, пан Уманський просто алкоголік. Він страждає глибоким алкоголізмом, це правда. Людина не змогла поєднувати свої пристрасті з роботою", – сказав Трухін.

Нардеп додав, що за 26 днів роботи міністром фінансів Уманський нібито з'являвся на робочому місці менше п'яти днів.

"Людині дали шанс залишитися в колективі. Відчувати себе значущим і бути залученим до процесу. Він нарікає, що з початку травня не може потрапити на нараду з президентом. Так ось, президент проводить наради з тими людьми, які налаштовані на конструктив, а не на відпочинок, і готові приходити на своє робоче місце", – додав Трухін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Уманський подав у відставку 12 листопада. Пізніше він пояснив, що підготував для уряду план виходу з бюджетної кризи, а на його посаді це робити "некоретно і неетично".

Андрій Єрмак заявив, що ухвалить рішення про звільнення після лікарняного і зустрічі з Уманським.

Тим часом радник голови ОП заявив про масштабні махінації під час будівництва доріг в Україні і почав критикувати владу.

Після цього Уманський оголосив, що тимчасово перестане брати участь в ефірах на прохання Єрмака.