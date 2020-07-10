У "Слузі народу" підтвердили інформацію про кандидата на посаду віцепрем'єра з ОПК

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус підтвердив, що кандидатура Олега Уруського розглядається на посаду віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 10 липня. Герус уточнив, що це питання буде обговорюватися на засіданні фракції 13 липня.

"Підтверджую цю інформацію, в понеділок буде зустріч фракції з кандидатом. Після цього зможу сказати докладніше", – сказав нардеп.

Герус додав, що ця посада може дати імпульс для розвитку оборонно-промислового комплексу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що, за даними ЗМІ, віце-прем'єром може стати Олег Уруський, кандидатура якого сподобалася президенту. Він очолює приватну компанію "Прогрестех-Україна" і раніше був головою Державного космічного агентства України.