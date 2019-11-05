У "Слузі народу" підтримали боротьбу за звільнення Марківа

У Верховна Рада України створили міжфракційне об'єднання "Free Markiv", до складу якого увійшли 37 народних депутатів з майже всіх фракцій.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп парламентської фракції партії "Слуга народу" Єгор Чернєв. Метою об'єднання стало звільнення та повернення до України українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого було несправедливо засуджено в Італії до 24 років позбавлення волі.

Чернєв зауважив, що МФО буде працювати в політичній площині як в середині країни, так і на міжнародному рівні, щоб максимально пришвидшити звільнення українського бійця.

У "Слузі народу" підтримали боротьбу за визволення Марківа

"Ми вже працюємо в зв'язці з виконавчою владою. Створено робочу групу, до якої увійшли заступник міністра юстиції, заступник міністра внутрішніх справ, омбудсмен з прав людини та я як голова міжфракційного об'єднання.

Ми маємо зробити все задля звільнення Віталія Марківа. Адже Україна своїх захисників не кидає", - зазначив політик.

Він додав, що до об'єднання увійшли парламентарі з усіх фракцій, окрім Опозиційної платформи "За життя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня українського нацгвардійця Віталія Марківа, заарештованого в Італії, засудили до 24 років ув'язнення. Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова на Донбасі у 2014 році.

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