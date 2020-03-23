Народні депутати України Роксолана Підласа та Дмитро Наталуха жорстко осоромилися в офіційному звіті про свою поїздку до Давосу в січні 2020 року. У документі вони переплутали американського мільярдера Роберта Сміта з його повним тезкою-музикантом.

На цей нюанс вказала на своїй сторінці у Facebook журналістка Наталя Седлецька, опублікувавши фото звітів парламентаріїв з помилкою.

Музикант Роберт Сміт і мільярдер Роберт Сміт Facebook Наталії Седлецької

"З веселого. "Слуги народу" з'їздили на запрошення Пінчука на його сніданок в Давосі в січні. Давид Арахамія навіть згодом повернув гроші спонсору – щоб не декларувати отримання такого подарунка. Решта ж депутатів оформили цю поїздку як відрядження від Верховної Ради. Але формальний статус поїздки потягнув за собою необхідність про неї відзвітувати", – написала журналістка.

Підласа та Наталуха Facebook Наталії Седлецької

Вона підкреслила, що і Підласа, і Наталуха допустили одну і ту ж помилку в своїх звітах про поїздку до Давосу на ім'я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Пишуть, що в Давосі мали важливу зустріч – з британським музикантом Робертом Смітом, фронтменом британського рок-гурту The Cure. Ось тільки в Давосі був зовсім інший Роберт Сміт – бізнесмен-мільярдер із США", – зазначила Седлецька.

Звіти Підласої та Наталухи Facebook Наталії Седлецької

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук осоромився, розповідаючи, як потрапив в політику. Він заявив, що до депутатства був фермером з "Коломойського району".

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