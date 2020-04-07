Головна Новини
7 квітня • оновлено в 19:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У "Слузі народу" не можуть відмовитися від держкоштів: в партії зробили заяву

1.9т
Читати матеріал російською

Партія "Слуга народу" не може відмовитися від державного фінансування на один рік на користь боротьби з епідемією коронавірусу, тому що це не передбачено законом. У політсилі заявили, що шукають вихід з правової колізії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Заява про відмову від бюджетних грошей поки не надходило в Національне агентство з питань запобігання корупції, яке приймає подібні рішення, повідомляє Bihus.info.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

24tv.ua

Узгодити таку відмову не дозволяє і закон. Журналісти відзначили, що відмовитися від фінансування тільки на один рік неможливо. Згідно із законом фінансування надходить на весь період – від виборів до виборів.

Журналісти звернули увагу, що є інший варіант: не відмовлятися від отримання грошей, а після надходження спрямувати кошти до Стабілізаційного фонду. Але цю ідею теж неможливо реалізувати, тому що державне фінансування можна використовувати тільки на статутну діяльність політсил.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі "Українській правді" заявив, що партія зараз шукає вихід з правової колізії. Він підкреслив, що не мають наміру відмовлятися від ідеї.

"Ми проводимо правові консультації з НАПКА. Немає чіткої позиції, що можна відмовитися на рік. За перший квартал вже перераховані ці кошти. Зараз ми ведемо роботу в двох напрямках. Перший: в рамках змін до бюджету ми звертаємося до уряду, в профільний комітет з проханням, можливо, зменшити на цю суму річне фінансування партії, яке заплановане в бюджеті. але це теж варіант не дуже, тому що якщо ми зменшимо цю суму, то НАПКА все одно потім буде змушене нам зменшити, але не не давати", – пояснив Корнієнко.

Голова партії зазначив, що другий варіант: направити ці кошти самим до Стабілізаційного фонду. "Ми зараз шукаємо механізм. Дійсно, в статуті партії немає благодійництво та згідно із законом це неможливо зробити, але політична партія може підтримувати об'єднання інших громадян. Ми зараз шукаємо правовий платформу, щоб це було максимально чесно, відкрито і прозоро, і всі українці бачили, що ми робимо. Як тільки цей механізм буде знайдений, ми відразу про це повідомимо", – розповів він.

Також Корнієнко зазначив, що заява про відмову від державного фінансування було політичним, і для партії важливо, щоб вони були спрямовані на боротьбу з коронавірусів. За його словами, мова йде про 140 мільйонів гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці березня в "Слузі народу" заявили, що вирішили відмовитися від державного фінансування партії і передати гроші на підтримку українських медиків.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
15
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги