У "Слузі народу" не можуть відмовитися від держкоштів: в партії зробили заяву

Партія "Слуга народу" не може відмовитися від державного фінансування на один рік на користь боротьби з епідемією коронавірусу, тому що це не передбачено законом. У політсилі заявили, що шукають вихід з правової колізії.

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Заява про відмову від бюджетних грошей поки не надходило в Національне агентство з питань запобігання корупції, яке приймає подібні рішення, повідомляє Bihus.info.

Олександр Корнієнко 24tv.ua

Узгодити таку відмову не дозволяє і закон. Журналісти відзначили, що відмовитися від фінансування тільки на один рік неможливо. Згідно із законом фінансування надходить на весь період – від виборів до виборів.

Журналісти звернули увагу, що є інший варіант: не відмовлятися від отримання грошей, а після надходження спрямувати кошти до Стабілізаційного фонду. Але цю ідею теж неможливо реалізувати, тому що державне фінансування можна використовувати тільки на статутну діяльність політсил.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі "Українській правді" заявив, що партія зараз шукає вихід з правової колізії. Він підкреслив, що не мають наміру відмовлятися від ідеї.

"Ми проводимо правові консультації з НАПКА. Немає чіткої позиції, що можна відмовитися на рік. За перший квартал вже перераховані ці кошти. Зараз ми ведемо роботу в двох напрямках. Перший: в рамках змін до бюджету ми звертаємося до уряду, в профільний комітет з проханням, можливо, зменшити на цю суму річне фінансування партії, яке заплановане в бюджеті. але це теж варіант не дуже, тому що якщо ми зменшимо цю суму, то НАПКА все одно потім буде змушене нам зменшити, але не не давати", – пояснив Корнієнко.

Голова партії зазначив, що другий варіант: направити ці кошти самим до Стабілізаційного фонду. "Ми зараз шукаємо механізм. Дійсно, в статуті партії немає благодійництво та згідно із законом це неможливо зробити, але політична партія може підтримувати об'єднання інших громадян. Ми зараз шукаємо правовий платформу, щоб це було максимально чесно, відкрито і прозоро, і всі українці бачили, що ми робимо. Як тільки цей механізм буде знайдений, ми відразу про це повідомимо", – розповів він.

Також Корнієнко зазначив, що заява про відмову від державного фінансування було політичним, і для партії важливо, щоб вони були спрямовані на боротьбу з коронавірусів. За його словами, мова йде про 140 мільйонів гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці березня в "Слузі народу" заявили, що вирішили відмовитися від державного фінансування партії і передати гроші на підтримку українських медиків.

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