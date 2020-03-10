Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила рішення народних депутатів щодо відставки Руслана Рябошапки з поста генпрокурора.

За її словами, якби після свого емоційного виступу він не залишив зал Верховної Ради, то результат голосування міг бути й іншим, оскільки у деяких нардепів "були ще певні сумніви". Про це вона розповіла в інтерв'ю "24 каналу".

"Мені було соромно, коли пан Рябошапка не залишився відповідати на запитання депутатів… Насправді не було жодної команди, що "всі голосуйте". У нас було вільне голосування. Це підтверджують результати, фракція дала 179 з майже 250 голосів", – зазначила Кравчук.

Кравчук пояснила рішення нардепів щодо відставки Рябошапки

Водночас додала, що й сама проголосувала "за" відставку генпрокурора, оскільки для цього в неї були свої аргументи.

"Загалом я б хотіла відреагувати на те, що відбулося того тижня. Це не розворот. Є таке поняття, як перегрупування під час бою. От у нас зараз відбулося перегрупування", – пояснила нардепка.

Крім цього, вона зауважила, що пів року – це достатній термін, за який Рябошапка міг показати результат, але не зробив цього.

"Можна було ще давати якісь місяць чи два, але для тих, хто трішки знає ситуацію зсередини, це б уже кардинально не змінило. Я вважаю, що пів року – достатній термін і для уряду, і для генерального прокурора, щоб показати якісь результати", – підсумувала Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора й НАБУ з Держбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедіктова. Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Сам Зеленський напередодні також підтримав звільнення Рябошапки. "Якщо ти не маєш результату – до побачення", – підкреслив президент.

5 березня Рябошапку відправили у відставку, а він назвав таке рішення "наказом Володі".

Кандидатами на місце генпрокурора назвали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Іонушаса і главу ДБР Ірину Венедіктову.

Згодом деякі ЗМІ, з посиланням на власні джерела в Офісі генпрокурора, заявляли, що перший заступник колишнього генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку, а тимчасовим виконувачем обов'язків глави відомства призначений Віктор Чумак.

Звільнений із посади очільника Офісу генерального прокурора Руслан Рябошапка подякував колишній команді з відомства за гарну роботу й попрощався з ними через соцмережу.

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