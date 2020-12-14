У "Слузі народу" назвали міністрів, яких мають призначити перш за все

Верховна Рада України перш за все може призначити міністрів освіти і енергетики.

Таку заяву перед засіданням фракції "Слуга народу" 14 грудня зробив глава партії Олександр Корнієнко. Брифінг транслювався на YouTube-каналі УНН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він пояснив, що набув чинності закон, який обмежує функції виконуючих обов'язки. Через це діяльність вказаних двох відомств заблокована.

Корнієнко вважає, що ймовірність таких призначень висока, а статися вони можуть вже цього тижня.

"Ці призначення слід очікувати перш за все. Можливо, цього тижня. Почекаємо ще трохи і інтрига розкриється. Можливо одне-два призначення цього тижня. Все залежить від того, чи буде підтримка у фракції", – сказав глава партії "Слуга народу ".

Також Корнієнко не виключив додаткових засідань фракції 15 і 16 грудня, які будуть присвячені кадровим питанням.

Раніше OBOZREVATEL стало відомо, що на поточному пленарному тижні, який відбудеться з 15 по 18 грудня, Верховна Рада може змінити низку міністрів: оборони, освіти, екології, у справах ветеранів.

Зокрема, на посаду міністра освіти розглядається Сергій Шкарлет, який зараз є виконуючим обов'язки глави відомства. Також віцепрем'єром з енергетики може стати Юрій Вітренко.