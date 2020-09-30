У "Слузі народу" назвали ім'я можливого спікера України в ТКГ

Вікторія Довгань Політика 12:45, 30.09.2020 Оновлено: 13:49, 30.09.2020

Одним із кандидатів на посаду спікера української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу нібито може стати дипломат Маркіян Лубківський.

На це натякнув народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає Інтерфакс-Україна. Водночас називати конкретне ім'я парламентарій відмовився.

"У мене вже є прізвище, але я не готовий його назвати. Це не буде дуже відома особа. Це технічна посада, тому що напрацьовуватиметься драфт усіх зустрічей і буде єдина позиція подаватися всіх домовленостей, яка була досягнута в Мінському процесі", – сказав Качура.

Водночас відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи займе цю посаду Лубківський, нардеп все ж дав підстави вважати, що йдеться саме про дипломата.

"Я думаю, що ви дуже близькі до правильної відповіді, але я знаю, що є ще інші кандидатури", – зазначив Качура, додавши, що кандидатура Лубківського "може бути однією з ключових зараз, у якої є пріоритет".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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