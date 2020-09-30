У "Слузі народу" назвали ім'я можливого спікера України в ТКГ
Нова посада на переговорах щодо Донбасу буде технічною
Її нібито займе не дуже відома особа
За словами Качури, кандидата обирають з кількох
Одним із кандидатів на посаду спікера української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу нібито може стати дипломат Маркіян Лубківський.
На це натякнув народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає Інтерфакс-Україна. Водночас називати конкретне ім'я парламентарій відмовився.
"У мене вже є прізвище, але я не готовий його назвати. Це не буде дуже відома особа. Це технічна посада, тому що напрацьовуватиметься драфт усіх зустрічей і буде єдина позиція подаватися всіх домовленостей, яка була досягнута в Мінському процесі", – сказав Качура.
Водночас відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи займе цю посаду Лубківський, нардеп все ж дав підстави вважати, що йдеться саме про дипломата.
"Я думаю, що ви дуже близькі до правильної відповіді, але я знаю, що є ще інші кандидатури", – зазначив Качура, додавши, що кандидатура Лубківського "може бути однією з ключових зараз, у якої є пріоритет".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про те, що в ТКГ з'явиться спікер, який буде озвучувати позицію України раніше розповів представник ОРДЛО Сергій Гармаш.
Решта представників делегації, за його словами, більше не будуть коментувати хід переговорів.
Причина такого рішення – скандальні висловлювання заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна.
Нагадаємо, 29 вересня він заявив, що не бачить жодного підтвердження війни між Росією та Україною на Донбасі.
Крім того, Фокін вважає, що війна на сході нібито почалася через мовне питання, і закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Також він послідовно відстоював позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу.
Ще одна гучна заява Фокіна підтвердила його готовність вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.