У "Слузі народу" назвали імена нових міністрів: хто вони

У президентській партії "Слуга народу" назвали імена міністрів у новому уряді, який буде сформовано на першому засіданні Верховної Ради дев'ятого скликання.

Кому дістануться посади, повідомили OBOZREVATEL джерела в політсилі.

Так, новим міністром гуманітарної політики буде Володимир Бородянський. Михайло Федоров займе крісло віцепрем'єр-міністра з питань інформатизації.

Володимир Бородянський МедиаНяня

Михайло Федоров tech.liga.net

Міністром освіти буде Анна Новосад, а посаду глави Міністерства інфраструктури посяде Владислав Криклій.

Анна Новосад Українська правда

Владислав Криклій ua-rating.com

Відзначається, що заміну Арсену Авакову на посаді глави Міністерства внутрішніх справ поки що не знайшли, питання обговорюється.

За даними LIGA.net, на зустрічі зі "Слугою народу" президент Володимир Зеленський заявив, що залишати чи ні Авакова в уряді – складне рішення, оскільки він нібито знає всі плюси і мінуси чинного глави МВС. Глава держави також зазначив, що хотів би бачити на цій посаді нове обличчя, але його також цікавлять професійні якості міністра.

Також немає остаточного рішення і щодо майбутнього міністра охорони здоров'я. "Слуга народу" розглядає три кандидатури на місце, яка зараз займає Уляна Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що міністр фінансів Оксана Маркарова збереже свій пост у новому складі уряду.

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