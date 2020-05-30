У "Слузі народу" назвали дату нового засідання Ради: навіщо збираються нардепи

Пленарні засідання Верховної Ради України почнуться у вівторок, 2 червня. Парламент розгляне ряд питань, серед яких програма Кабміну і зміни виборчого законодавства.

Про це у Facebook повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона уточнила, що перш за все парламент планує розглянути програму уряду.

Верховна Рада delo.ua

"Абсолютна більшість комітетів Верховної Ради не підтримали той текст, який Кабінет міністр подав ще в квітні, і надали свої рекомендації. Ймовірно, голосування в залі буде аналогічним і програму відправимо на доопрацювання. Згідно із законом уряд має внести доопрацьований варіант і парламент розгляне його протягом 15 днів. Розраховуємо отримати детальний і більш конкретний документ, який врахує рекомендації народних депутатів", – підкреслила Кравчук.

Також буде розглянуто законопроект про "злодіїв в законі"; постанови від комітету у закордонних справах; пакет законопроектів про хмарні послуги, електронні комунікації і захист телекомунікаційних мереж; законопроект про допомогу креативним індустріям (друге читання).

Крім того, на порядку будуть зміни до виборчого законодавства: про введення партійних списків на місцевих виборах в ОТГ, де менше 15 тисяч виборців; зменшення застави за участь у виборах в чотири рази; паралельне висунення до рад різного рівня.

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