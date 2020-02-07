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8 лютого • оновлено в 08:00
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У "Слузі народу" хочуть купити нардепам "антишпигун": у мережу злили переписку в Раді

5.4т
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У фракції "Слуга народу", нардепів від якої не раз ловили на скандальних переписках у Верховній Раді, запропонували купити членам антишпигунські плівки на телефони.

Підтверджувальну переписку в п'ятницю, 7 лютого, зняв журналіст Олексій Липовецький. Опублікувало відео TK Media (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Повідомлення в загальному чаті "Sluga speakers new" переглядав на своєму телефоні нардеп Олександр Кабанов. Як випливає з відео, депутати обговорювали новину про переписку "слуги" Андрія Клочка в робочому чаті партії, в якій він писав, що не дозволив голосувати лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко за законопроєкт про ринок землі.

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У мережу злили нову переписку "слуг"

У мережу злили нову переписку "слуг"

Учасники обговорення зазначили, що переписку, яка потрапила в мережу, взяли саме з їх чату і запропонували "купити всім антишпигун". Інші при цьому написали, що це не зовсім надійний захист.

У "Слузі народу" хочуть купити нардепам "антишпигун"

У "Слузі народу" хочуть купити нардепам "антишпигун"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабанов у залі Верховної Ради в переписці обговорював зовнішність лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко і її нову пластику.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Педренко я с пид арсами не разговариваю,мне противно общаться с геями а ты чистейший гей так что иди соси члены Кавказа дальше
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wegweg wgweg
wegweg wgweg
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
это не запрещено законом))а что не запрещено то разрешено
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Артеллерист Моня, девочка! им работать надо, а не хней заниматься! причем здесь закон?
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