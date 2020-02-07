У "Слузі народу" хочуть купити нардепам "антишпигун": у мережу злили переписку в Раді

У фракції "Слуга народу", нардепів від якої не раз ловили на скандальних переписках у Верховній Раді, запропонували купити членам антишпигунські плівки на телефони.
Підтверджувальну переписку в п'ятницю, 7 лютого, зняв журналіст Олексій Липовецький. Опублікувало відео TK Media (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Повідомлення в загальному чаті "Sluga speakers new" переглядав на своєму телефоні нардеп Олександр Кабанов. Як випливає з відео, депутати обговорювали новину про переписку "слуги" Андрія Клочка в робочому чаті партії, в якій він писав, що не дозволив голосувати лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко за законопроєкт про ринок землі.
У мережу злили нову переписку "слуг"
Учасники обговорення зазначили, що переписку, яка потрапила в мережу, взяли саме з їх чату і запропонували "купити всім антишпигун". Інші при цьому написали, що це не зовсім надійний захист.
У "Слузі народу" хочуть купити нардепам "антишпигун"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабанов у залі Верховної Ради в переписці обговорював зовнішність лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко і її нову пластику.
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