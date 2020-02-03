Президентська партія "Слуга народу" запланувала на 15 лютого з'їзд, а також велике навчання для місцевих депутатів та голів об'єднаних територіальних громад.

Про це розповів голова політичної сили Олександр Корнієнко в кулуарах Верховної Ради, передає "Українська правда".

"Ми запрошуємо 15 числа пресу на 3-й етап з'їзду. Будуть зміни в статут, будемо обговорювати і деякі подальші кроки щодо стратегії місцевих виборів. Це буде в Парковому. І паралельно з цим буде дуже неординарна подія вперше в історії нашої партії і, думаю, багато в чому вперше в історії України – буде великий системний збір тих депутатів місцевих та голів, яких в кінці грудня було обрано в об'єднаних громадах. Це буде 15 числа все", – підкреслив він.

Партія "Слуга народу" Delo.ua

Політик додав, що під час збору для місцевих депутатів проведуть одноденне навчання, а для голів ОТГ – дводенне. Корнієнко також відзначив, що у журналістів буде можливість "подивитися, що таке партія "Слуга народу" за межами Верховної Ради, помацати цих депутатів, поставити їм питання про собаку".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Корнієнко відважив жарт, спілкуючись з журналістами з приводу "собачого" скандалу, фігурантом якого став член президентської політсили Євгеній Брагар. Глава партії зазначив, що не має наміру продавати своїх рибок, щоб сплатити комуналку.

У той же час він вважає, що Брагар, швидше за все, переживає через сказане.

Нагадаємо, Брагар в телеефірі порадив пенсіонерці, котра дзвонила в студію, продати собаку, якщо він елітної породи, в рахунок оплати комунальних платежів.

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