"Слуга" допустила військову допомогу Азербайджану: Аваков дав категоричну відповідь

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Людмила Марченко допустила надання Україною військової допомоги Азербайджану через загострення його конфлікту з Вірменією в Нагірному Карабасі.

В ефірі каналу "Україна 24" вона заявила, мовляв, якщо виникне необхідність, то українська держава не стане осторонь. На такі її слова з критикою відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Так, парламентарка повідомила, що в Україні вже займаються підтримкою Азербайджану не лише в правовому, а й у ресурсному полі. Зокрема наданням гуманітарної допомоги.

"Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно. Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому", – пояснила Марченко.

Нардепка додала, що такої ж активної позиції дотримуються в Туреччині. А на уточнення від журналіста, чи дійсно вона має на увазі те, що Україна готова надати військову допомогу Азербайджану, відповіла: "Це військова ситуація... Я впевнена, що якщо питання постане настільки гостро, то Україна точно не пройде повз".

Зі свого боку глава МВС Арсен Аваков розкритикував її висловлювання про нібито готовність України надати військову допомогу Азербайджану у військовому конфлікті в "республіці Нагірний Карабах".

"Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін. А ось медичну допомогу – таблетки для депутатів, які надто вже фантазують, – треба б пошукати усією країною", – написав він у Twitter.

Зазначимо, що в п'ятницю, 2 жовтня, у невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися військові протистояння між Азербайджаном і Вірменією. Азербайджанська сторона атакувала противника безпілотниками, а вірменська повідомила про нових поранених і загиблих. Про розвиток подій на шостий день протистояння – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що з огляду на ситуацію щодо спалаху бойових дій у Нагірному Карабасі Україна підтримуватиме територіальну цілісність Азербайджану в його конфлікті з Вірменією.