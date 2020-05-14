У "Слузі народу" анонсували розборки з Тищенком через "Велюр"

Питання щодо покарання народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка через роботу в розпал карантину його ресторану "Велюр" у Києві розглядатиметься на фракції наступного тижня.

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Про це повідомив в інтерв'ю "Апострофу" перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Олександр Корнієнко і Микола Тищенко

За його словами, досі зібратися і обговорити скандал із "Велюром" не було можливості, бо депутати перебувають на карантині.

"Я гадаю, що коли буде наступне засідання фракції, то, напевно, ми це питання порушимо. Я думаю, воно буде на початку наступного пленарного тижня, 18 травня", – зазначив Корнієнко.

Він стверджує, що президент Володимир Зеленський викликав Тищенка до себе на жорстку розмову.

"Микола штраф обіцяв заплатити, котлети робить (для медиків, які лікують хворих на коронавірус. – Ред.), загалом спокутує свою провину", – запевнив нардеп.

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