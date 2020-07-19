У "Слузі народу" анонсували масштабну парламентську реформу

Марина Ліснічук Політика 15:06, 19.07.2020 Оновлено: 15:08, 19.07.2020

Депутати від "Слуги Народу" в робочих групах працюють над так званим законом про опозицію, який передбачає запровадження важливих змін у діяльності Верховної Ради.

Про це заявила нардепка від монобільшості Галина Третьякова. Таким подробицями про плани президентської франції вона поділилася в інтерв’ю hromadske.

"Однією з нагальних потреб сьогодні є підготовка закону, його готують наразі в групах, кажуть, що це закон про опозицію. Насправді парламент потребує змін не тільки в опозиції, а і в коаліції", – сказала нардепка.

За її словами, однією з пропозицій у робочій групі з обговорення цього проєкту закону є розписати механізм роботи також і коаліції, а не лише те, в який спосіб опозиція може просувати свої ідеї.

"Має формуватися велика організаційна частина коаліційної угоди, в якій буде розписано, яким чином політичні сили домовляються працювати у Раді", – пояснила Третьякова.

"Слуга" впевнена, що саме це допоможе налагодити у парламенті співпрацю між депутатами різних фракцій та "уникнути бійок і негативних явищ у парламенті". Це Третьякова назвала "великою парламентською реформою, яка ще не виписана".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардепка від монобільшості в Раді Галина Третьякова заявила, що перед ухваленням законопроєктів депутати від "Слуги народу" у спеціальних чатах проводять "сигнальне голосування". Якщо за його результатами вони не набирають достатньо голосів, то тоді розраховують на підтримку опозиції.

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