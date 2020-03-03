У "Слузі народі" визначилися з відставкою Гончарука та назвали ім'я нового прем'єра. Відео

На засіданні фракції "Слуга народу" визначились, що голосуватимуть у Верховній Раді за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а також за кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду глави уряду.

Про це 3 березня під час спілкування з журналістами заявила депутат від "Слуги народу" Галина Янченко (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Шмигаля підтримають на заміну Гончаруку

"(Відставки) ... чинного прем'єр міністра Олексія Гончарука з його посади. Другим рішенням фракція підтримала Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра. Цю кандидатуру завтра вноситимуть під час позачергового засідання Верховної Ради", – сказала вона.

Нардеп додала, що президент Володимир Зеленський разом з Денисом Шмигаль представили потенційний склад оновленого Кабміну.

"Оновлення буде істотним і більш радикальним, ніж очікували експерти і засоби масової інформації", – підкреслила вона.

Серед міністрів, які залишаться, Янченко назвала главу Мінінфраструктури Владислава Криклія, главу Мін'юсту Дениса Малюську, главу Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

Загалом, за її словами, було озвучено близько 10 кандидатів на міністерські посади.

Крім того, тривають консультації про можливе розділення міністерств.

Раніше джерела OBOZREVATEL повідомили, що Олексій Гончарук піде у відставку. Виконувати обов'язки прем'єр-міністра буде нинішній віце-прем'єр-мініст р – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

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