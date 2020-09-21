У "Слуги народу" знайшли "аномальну перевагу" перед місцевими виборами

Партія "Слуга народу" отримала керівні посади в більшості територіальних виборчих комітетів – 325 з 532.

Про "переваги" перед місцевими виборами в Україні, які пройдуть 25 жовтня, повідомило видання "Страна". У матеріалі відзначили, що ТВК відіграватимуть ключову роль пыд час підрахунку голосів.

У кожній із ТВК є по три керівні посади: голова, заступник голови та секретар. Таких посад у всіх комітетах у сумі налічується 1596. Відзначається, що особливу цінність має посада голови, який веде засідання комісії і може керувати процесом ухвалення рішень.

Усього членів ТВК від "Слуги народу" 12,5%, проте партія отримала керівні посади в 61,1% виборчкомів.

Кількість членів ТВК від партій strana.ua

Водночас партії ОПЗЖ, "Батьківщина" і "Європейська солідарність" отримали керівні посади трохи більше ніж у 40% ТВК кожна, а "Голосу" дісталася майже третина таких посад.

Керівництво ТВК в розрізі областей і партій strana.ua

Видання стверджує, що такий розподіл свідчить про те, що "процес розподілу посад у ЦВК був цілком керований і здійснювався в ручному режимі".

"Навіть чисто теоретично не може партія, що виставила трохи більше 12% усіх членів тервиборчкомів, отримати керівні посади в 61% з них, якщо такий розподіл посад був випадковим. У такій ситуації великі ризики тотальних маніпуляцій і фальсифікацій на рівні підрахунку голосів і контролю за цим процесом", – заявило видання.

Важливо: ТВК не оформляють протоколи і не рахують бюлетені. Однак вони вирішують, приймати чи ні (наприклад, у разі порушень) протоколи з виборчих дільниць, а також визначають, як враховувати результати голосування на конкретних ділянках.

Як писав OBOZREVATEL, в Офісі президента України вважають, що жодних підстав для перенесення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року немає. Єдина причина, з якої це могло б статися, – різке погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Центральна виборча комісія України спільно з Міністерством охорони здоров'я розробили рекомендації щодо проведення місцевих виборів в умовах карантину. Виборче право не буде обмежено навіть для громадян з ознаками ГРВІ та температурою до 37,3 градусів.