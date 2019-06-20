У "Слуги народу" і "Громадянської позиції" зростає рейтинг: нове опитування

В Україні на позачергових парламентських виборах сім партій претендують на прохід до Верховної Ради.

Про це свідчать оприлюднені 20 червня результати соціологічного опитування, проведеного спільно центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціологічних досліджень імені Олександра Яременка.

Згідно з цим дослідженням, лідером парламентських рейтингів залишається партія "Слуга народу" – майже 50%. "Опозиційна платформа – За життя" має понад 10% підтримки, "Батьківщина" – 9%, "Європейська солідарність" – 8,5%, "Голос" – 5,9%.

Зріс рейтинг партії Анатолія Гриценка "Громадянська позиція". 4% українців готові проголосувати за цю політичну силу. Також 4% має партія "Сила і честь", але рейтинг її продовжує падати.

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня був опублікований список партій, який, згідно з опитуванням українців, долає 5%-й прохідний бар'єр до парламенту.

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