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Вибори до Верховної Ради України 2019

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У "Слуги народу" і "Громадянської позиції" зростає рейтинг: нове опитування

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В Україні на позачергових парламентських виборах сім партій претендують на прохід до Верховної Ради.

Про це свідчать оприлюднені 20 червня результати соціологічного опитування, проведеного спільно центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціологічних досліджень імені Олександра Яременка.

Згідно з цим дослідженням, лідером парламентських рейтингів залишається партія "Слуга народу" – майже 50%. "Опозиційна платформа – За життя" має понад 10% підтримки, "Батьківщина" – 9%, "Європейська солідарність" – 8,5%, "Голос" – 5,9%.

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У "Слуги народу" і "Громадянської позиції" зростає рейтинг: нове опитування

Зріс рейтинг партії Анатолія Гриценка "Громадянська позиція". 4% українців готові проголосувати за цю політичну силу. Також 4% має партія "Сила і честь", але рейтинг її продовжує падати.

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня був опублікований список партій, який, згідно з опитуванням українців, долає 5%-й прохідний бар'єр до парламенту.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
Громадянська позиція"Слуга Народу"Партія "Європейська солідарність"Партія Вакарчука "Голос"
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Маслов Олег
Маслов Олег
Партию Шария так и не хотят публиковать))))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Мишико дави их! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кожедуб ruslan, ты, тупое дерьмо, вопрос в паРРашу делай. Такая дрянь как ты, чмошник, ничего не можете ни заплатить, ни заработать! Потому что ты тупое ничтожество, способное только гадить!
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