У Словенії почалися парламентські вибори

За прогнозами, найкращі шанси на перемогу має правоцентристська опозиція. Ще один з лідерів перегонів, окрім відставленого прем'єра, - політик-гуморист.У Словенії розпочалися вибори до парламенту, на яких право голосу мають близько 1,7 мільйона громадян. Голосування в неділю, 3 червня, відбувається достроково на тлі політичної кризи та відставки в березні прем'єра Міро Церара. Опитування не дають його партії значних шансів, зазначає агенція новин dpa.

Перемогу ж тим часом пророкують лідеру правоцентристської опозиції, 59-річному екс-прем'єру Янезові Яншу. Його Словенська демократична партія з антимігрантською риторикою, за прогнозами соціологів, отримає близько третини голосів. "Золоту акцію" і третє місце ж може отримати партія LMS - "Список Мар'яна Шареца", повідомляє AFP. Шарец, 40-річний гуморист та політик називає себе "антисистемним" гравцем. Минулого року він з незначним відривом програв вибори президента Борутові Пахору.

Партія 54-річного Церара на попередніх виборах здобула блискавичну перемогу всього через місяць після створення. І попри те, що його уряд спромігся стабілізувати економіку країни, під кінець своєї каденції він зіткнувся з низкою проблем. Останньою краплею стало рішення Верховного суду Словенії про те, що уряд Церара діяв упереджено під час референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до важливого порту Словенії у Копері.