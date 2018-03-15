У Сирії десятки тисяч цивільних за добу залишили райони бойових дій

Райони Афрін та Східна Гута в Сирії, за даними спостерігачів, за добу залишили кілька десятків тисяч цивільних. Тим часом комісія ООН звинуватила у численних сексуальних злочинах як урядові війська, так і повстанців.У Сирії на тлі продовження бойових дій у Східній Гуті поблизу Дамаска та районі Афрін на півночі країни цивільні змушені масово залишати свої помешкання. Як повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини у четвер, 15 березня, із населеного переважно курдами міста Афрін за останню добу втекли понад 30 тисяч цивільних. Цивільні рятуються від обстрілів з боку турецької армії, яка проводить військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану проти курдських "Загонів народної самооборони".

Тим часом з частково контрольованого повстанцями району Східна Гута, в якому наступають війська президента Башара Асада, за даними спостерігачів, за останню добу втекли близько 12 тисяч цивільних. Кореспондент агентства AFP повідомив про сотні сімей, які пішки, на машинах та мотоциклах залишали місто Хамурія в Східній Гуті. Місто, за його словами, спорожніло. Цього ж дня, після того як місто залишило й одне з ісламістських угруповань, що контролювало його, сирійська армія заявила про повний контроль над Хамурією.

Втрата Хамурії саме цього дня стала черговим важким ударом для противників Башара Асада - 15 березня сім років тому з розгону мирних протестів розпочався громадянський конфлікт в Сирії, що забрав життя понад 350 тисяч людей.

Звинувачення в сексуальних злочинах

15 березня Міжнародна незалежна комісія Організації Об'єднаних Націй з розслідування злочинів у Сирії оприлюднила звіт, в якому звинуватила як війська Асада, так і повстанців у численних сексуальних злочинах. Солдати ґвалтували жінок і дівчат, а також піддавали тортурам чоловіків і хлопчиків за допомогою пляшок і палок. Метою було вибити інформацію про розміщення сил противника. Комісія посилається у своїх даних на свідчення 454 осіб, які вижили після тортур. При цьому, зазначається в звіті, урядові війська значно частіше вдавалися до практики сексуальних злочинів, ніж противники Асада. У звіті не задокументовано злочини "Ісламської держави", які є предметом окремого розслідування.