У Швейцарії затримали двох росіян за плани хакерської атаки на WADA

Громадяни РФ планували здійснити хакерську атаку на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні. Раніше розвідслужба Швейцарії застерігала від атак РФ на міжнародні установи в країні.Двох громадян РФ затримали у вівторок, 23 жовтня, за підозрою в плануванні здійснення хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у Лозанні, інформує агенція SID. Міністерство юстиції Швейцарії дало дозвіл на подальше розслідування справи. Двоє ймовірних хакерів, на додачу до лабораторії WADA, планували хакерські атаки на ряд інших установ.

Як ми повідомляли раніше, місяць тому виконавчий комітет WADA поновив у правах Російське антидопінгове агентство (РУСАДА), котре було позбавлене акредитації з листопада 2015 року, коли з'явилася інформація про вживання допінгу російськими легкоатлетами. Утім, поновлення супроводжувалось жорсткими умовами і вказанням чітких термінів, у які WADA має отримати доступ до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії.

Нагадаємо, що Федеральна розвідувальна служба Швейцарії нещодавно застерігала щодо зростання шпигунської активності Росії. На думку голови розвідслужби Швейцарії Жана-Філіппа Годена Годена, РФ обрала Швейцарію мішенню своїх шпигунських дій через те, що тут розташовані офіси багатьох міжнародних організацій та установ.