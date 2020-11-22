У Штепи вирішили забрати мандат депутата в Слов'янську
Партія розвитку та миру вивела зі свого складу колишню міську главу Слов'янська Нелю Штепу. Також її позбавлять мандата депутата Слов'янської міської ради.
У заяві політсили йдеться, що процедура розпочата в межах вимог 38-ї статті Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", передає видання "Східний варіант". Причиною радикальних дій стало те, що Штепа публічно підтримала кандидата в мери міста від "Опозиційною платформи – За життя" Павла Придворова.
У партії зазначили, що це суперечить офіційній позиції сили, від якої вона обралася до міської ради Слов'янська.
У заяві уточнюється, що сама партія у другому турі виборів на посаду міського голови підтримує чинного мера Слов'янська Вадима Ляха.
"Гірко й боляче спостерігати, як укотре політик на догоду особистій вигоді зраджує своїх виборців і свою партію. Зараз ідеться про Нелю Штепу, яка поставила особисті інтереси вище, ніж інтереси свого міста і своїх виборців", – ідеться в заяві партії.
Зазначимо, що 20 листопада Штепа взяла участь у брифінгу разом із Придворовим, хоча ще місяць тому критикувала членів партії ОПЗЖ, звинувачувала в піарі на її імені та відсутності підтримки під час перебування в СІЗО за звинуваченням у сепаратизмі.
"Неля Штепа забула, що менше ніж місяць тому саме від штабу ОПЗЖ і Павла Придворного на неї лилися ріки чорного піару й компромату. Вона не хоче згадувати, як народні депутати від ОПЗЖ робили все можливе, щоб вона й далі залишалася за ґратами за звинуваченням у сепаратизмі", – сказано в заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
обвинувачена в сепаратизмі колишня глава Слов'янська Неля Штепа пройшла до міськради від "Партії миру і розвитку".
Вона боролася і за крісло мера, проте до другого туру не вийшла – за неї проголосували лише 4 596 жителів міста.
У серпні в Слов'янську з'явилися агітаційні білборди з нею, що викликало неоднозначну реакцію в соцмережах.
Два головних конкуренти Штепи на виборах мера Слов'янська також співпрацювали з російськими найманцями "ДНР" у 2014 році, заявив блогер Денис Казанський.
За даними екзитполів, мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях набрав 34,8% голосів на місцевих виборах – 2020. Зазначалося, що в другому турі в боротьбі за крісло мера він зіткнеться з Нелею Штепою, яка набрала 23,1%, однак результати виявилися іншими.
Колишня глава Слов'янська Неля Штепа емоційно відреагувала на результати місцевих виборів, заявивши, що її "кинули і продали".