У Штепи вирішили забрати мандат депутата в Слов'янську

Партія розвитку та миру виключила зі свого складу колишню міську главу Слов'янська Нелю Штепу. Також її позбавлять мандата депутата Слов'янської міської ради.

У заяві політсили йдеться, що процедура розпочата в рамках вимог 38-ї статті Закону України Про статус депутатів місцевих рад, передає видання "Східний варіант". Причиною радикальних дій стало те, що Штепа публічно підтримала кандидата в мери міста від "Опозиційною платформи – За Життя" Павла Придворова.

В партії зазначили, що це суперечить офіційній позиції сили, від якої вона обралася до міської ради Слов'янська.

У заяві уточнюється, що сама партія у другому турі виборів на посаду міського голови підтримує чинного мера Слов'янська Вадима Ляха.

"Гірко і боляче спостерігати, як учергове політик на догоду особистій вигоді зраджує своїх виборців і свою партію. Зараз мова йде про Нелю Штепу, яка поставила особисті інтереси вище, ніж інтереси свого міста і своїх виборців", – йдеться в заяві партії.

Відзначимо, 20 листопада Штепа взяла участь у брифінгу разом з Придворовим, хоча ще місяць тому критикувала членів партії ОПЗЖ, звинувачувала в піарі на її імені та відсутності підтримки під час перебування в СІЗО за звинуваченням у сепаратизмі.

"Неля Штепа забула, що менше місяця тому саме від штабу ОПЗЖ і Павла Придворного на неї лилися ріки чорного піару і компромату. Вона не хоче згадувати, як народні депутати від ОПЗЖ робили все можливе, щоб вона і далі залишалася за гратами за звинуваченням у сепаратизмі", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL: