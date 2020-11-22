У Штепи вирішили забрати мандат депутата в Слов'янську

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Політика
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  • Партія миру і розвитку, від якої Штепа балотувалася до міськради, звинуватила її в зраді

  • Ексмер Слов'янська підтримала кандидатуру Павла Придворного на пост глави міста

  • Сама партія в другому турі підтримує чинного мера Вадима Ляха

Штепа стала депутатом Слов’янської міськради

Партія розвитку та миру виключила зі свого складу колишню міську главу Слов'янська Нелю Штепу. Також її позбавлять мандата депутата Слов'янської міської ради.

У заяві політсили йдеться, що процедура розпочата в рамках вимог 38-ї статті Закону України Про статус депутатів місцевих рад, передає видання "Східний варіант". Причиною радикальних дій стало те, що Штепа публічно підтримала кандидата в мери міста від "Опозиційною платформи – За Життя" Павла Придворова.

В партії зазначили, що це суперечить офіційній позиції сили, від якої вона обралася до міської ради Слов'янська.

У заяві уточнюється, що сама партія у другому турі виборів на посаду міського голови підтримує чинного мера Слов'янська Вадима Ляха.

"Гірко і боляче спостерігати, як учергове політик на догоду особистій вигоді зраджує своїх виборців і свою партію. Зараз мова йде про Нелю Штепу, яка поставила особисті інтереси вище, ніж інтереси свого міста і своїх виборців", – йдеться в заяві партії.

Відзначимо, 20 листопада Штепа взяла участь у брифінгу разом з Придворовим, хоча ще місяць тому критикувала членів партії ОПЗЖ, звинувачувала в піарі на її імені та відсутності підтримки під час перебування в СІЗО за звинуваченням у сепаратизмі.

"Неля Штепа забула, що менше місяця тому саме від штабу ОПЗЖ і Павла Придворного на неї лилися ріки чорного піару і компромату. Вона не хоче згадувати, як народні депутати від ОПЗЖ робили все можливе, щоб вона і далі залишалася за гратами за звинуваченням у сепаратизмі", – сказано в заяві.

У Штепи вирішили забрати мандат депутата в Слов'янську

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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