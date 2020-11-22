У Штепи вирішили забрати мандат депутата в Слов'янську
Партія миру і розвитку, від якої Штепа балотувалася до міськради, звинуватила її в зраді
Ексмер Слов'янська підтримала кандидатуру Павла Придворного на пост глави міста
Сама партія в другому турі підтримує чинного мера Вадима Ляха
Партія розвитку та миру виключила зі свого складу колишню міську главу Слов'янська Нелю Штепу. Також її позбавлять мандата депутата Слов'янської міської ради.
У заяві політсили йдеться, що процедура розпочата в рамках вимог 38-ї статті Закону України Про статус депутатів місцевих рад, передає видання "Східний варіант". Причиною радикальних дій стало те, що Штепа публічно підтримала кандидата в мери міста від "Опозиційною платформи – За Життя" Павла Придворова.
В партії зазначили, що це суперечить офіційній позиції сили, від якої вона обралася до міської ради Слов'янська.
У заяві уточнюється, що сама партія у другому турі виборів на посаду міського голови підтримує чинного мера Слов'янська Вадима Ляха.
"Гірко і боляче спостерігати, як учергове політик на догоду особистій вигоді зраджує своїх виборців і свою партію. Зараз мова йде про Нелю Штепу, яка поставила особисті інтереси вище, ніж інтереси свого міста і своїх виборців", – йдеться в заяві партії.
Відзначимо, 20 листопада Штепа взяла участь у брифінгу разом з Придворовим, хоча ще місяць тому критикувала членів партії ОПЗЖ, звинувачувала в піарі на її імені та відсутності підтримки під час перебування в СІЗО за звинуваченням у сепаратизмі.
"Неля Штепа забула, що менше місяця тому саме від штабу ОПЗЖ і Павла Придворного на неї лилися ріки чорного піару і компромату. Вона не хоче згадувати, як народні депутати від ОПЗЖ робили все можливе, щоб вона і далі залишалася за гратами за звинуваченням у сепаратизмі", – сказано в заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Обвинувачена в сепаратизмі колишня глава Слов'янська Неля Штепа пройшла до міськради від "Партії миру і розвитку".
Вона боролася і за крісло мера, проте до другого туру не вийшла – за неї проголосували лише 4596 жителів міста.
У серпні в Слов'янську з'явилися агітаційні білборди з нею, що викликало неоднозначну реакцію в соцмережах.
Два головних конкурента Штепи на виборах мера Слов'янська також співпрацювали з російськими найманцями "ДНР" в 2014 році, заявив блогер Денис Казанський.
За даними екзитполів, мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях набрав 34,8% голосів на місцевих виборах-2020. Зазначалося, що в другому турі в боротьбі за крісло мера він зіткнеться з Нелею Штепою, яка набрала 23,1%, однак результати виявилися іншими.
Колишня глава Слов'янська Неля Штепа емоційно відреагувала на результати місцевих виборів, заявивши, що її "кинули і продали".