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21 березня • оновлено в 18:52
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У Шахова через коронавірус почалася пневмонія: з'явилися нові дані

9.8т
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Стан здоров'я народного депутата України Сергія Шахова, який хворіє на коронавірус, знову погіршився.

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На своїй сторінці в Facebook він розповів, що у нього діагностували незначну пневмонію. "За рекомендаціями лікарів, залишаюся в інфекційному відділенні Олександрійської лікарні", – повідомив він.

Сергій Шахов

Сергій Шахов

Facebook Сергія Шахова

Також нардеп розповів, що зміни в легенях показали результати рентгенографіі.

Шахов обіцяє тримати українців у курсі свого стану здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим на коронавірус. Також захворіла його дружина.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Сергій Шахов
Місце
Україна
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