У Шахова через коронавірус почалася пневмонія: з'явилися нові дані

Стан здоров'я народного депутата України Сергія Шахова, який хворіє на коронавірус, знову погіршився.

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На своїй сторінці в Facebook він розповів, що у нього діагностували незначну пневмонію. "За рекомендаціями лікарів, залишаюся в інфекційному відділенні Олександрійської лікарні", – повідомив він.

Сергій Шахов Facebook Сергія Шахова

Також нардеп розповів, що зміни в легенях показали результати рентгенографіі.

Шахов обіцяє тримати українців у курсі свого стану здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим на коронавірус. Також захворіла його дружина.

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