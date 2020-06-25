У Сербії міністр заговорив про українських "бандерівців": чиновнику пригадали історію

Посольство України в Белграді закликало міністра інновацій і технологічного розвитку Сербії не намагатися фальсифікувати та принизити роль українського народу в боротьбі з нацизмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTV. Міністра Ненада Поповича закликали не чіпати українську історію.

"Ми вважаємо, що заява міністра інновацій і технологічного розвитку Сербії являє собою грубе втручання у внутрішні справи України, а також знущання над пам'яттю більш ніж 8 млн громадян, яких Україна втратила під час Другої світової війни", – йдеться в заяві посольства.

Попович заявив 23 червня, що Сербія ніколи не прийме "ганебних спроб переписати історію", мета яких – представити сербський і російський народи, які є жертвами нацистської агресії, як агресорів, а нацистських злочинців і завойовників – як жертв.

"У цій хвилі фальсифікації історії ті, хто встав на бік нацистів у Другій світовій війні – хорватські усташі, українські бандерівці й албанські балисти, – тепер представляються жертвами і стають союзниками тих, хто хоче бачити Сербію та Росію, як це було 75 років тому, пригніченими, ослабленими і розірваними на частини", – сказав Попович.

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