У Секторі Гази внаслідок обстрілу загинуло двоє палестинців

Ізраїльська армія відкрила танковий вогонь у відповідь на вибух на кордоні із Сектором Гази. Загинуло двоє палестинців, повідомили у Секторі Гази.Внаслідок танкових пострілів в Секторі Гази загинуло двоє палестинців, повідомило у неділю, 27 травня, міністерство охорони здоров'я Гази. Загиблим було 25 та 28 років, інформує агенція AFP. Вони були бійцями угруповання "Ісламський джихад", передає агентство Reuters. Поранення отримали ще двоє людей. Інцидент стався на сході від міста Рафах в південній частині Сектора Гази.

Ізраїльська армія заявила, що ціллю обстрілу був військовий спостережний пункт руху ХАМАС, яке контролює Сектор Гази. Танк стріляв у відповідь на вибух бомби, який було скоєно біля огорожі на кордоні з Сектором Гази. Вибух не призвів до жертв серед ізраїльських солдатів.

Крім того, вночі ізраїльські літаки завдали ударів по військових об'єктах ХАМАСу на півдні Гази. Це було відповіддю на те, що кілька палестинців перетнули ізраїльський кордон, завдавши шкоди "безпековій інфраструктурі", повідомила ізраїльська армія. Про жертви від ударів не повідомляється.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль. .

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинуло вже понад 120 людей