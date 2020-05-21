Ще в одного "слуги народу" запідозрили COVID-19

У народного депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка запідозрили коронавірус. Він уже здав ПЛР-тест, але результату ще немає.

Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердив сам народний депутат. "Тест пройшов. Результатів ще немає. Попередній діагноз – ангіна", – прокоментував Шевченко.

Важливо зазначити, що сам народний обранець відвідував засідання Верховної Ради 20 травня, а також засідання профільного комітету економічного розвитку. Поки немає результату тесту, політик пішов на самоізоляцію.

Євген Шевченко Facebook: Євген Шевченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня у народного депутата фракції "Батьківщина" Олега Мейдіча підтвердили наявність коронавірусної хвороби COVID-19. Через це були скасовані пленарні засідання цього тижня.