Ще в одного "слуги народу" запідозрили COVID-19

Віталій Тисячний Політика 15:50, 21.05.2020 Оновлено: 16:32, 21.05.2020

У народного депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка запідозрили коронавірус. Він уже здав ПЛР-тест, але результату ще немає.

Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердив сам народний депутат. "Тест пройшов. Результатів ще немає. Попередній діагноз – ангіна", – прокоментував Шевченко.

Важливо зазначити, що сам народний обранець відвідував засідання Верховної Ради 20 травня, а також засідання профільного комітету економічного розвитку. Поки немає результату тесту, політик пішов на самоізоляцію.

Євген Шевченко
Facebook: Євген Шевченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня у народного депутата фракції "Батьківщина" Олега Мейдіча підтвердили наявність коронавірусної хвороби COVID-19. Через це були скасовані пленарні засідання цього тижня.

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