У СБУ розповіли, чому викликали Гриценко

Кандидата в президенти, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка запросили в СБУ в якості свідка.

Приводом стало оприлюднення ним інформації про обставини окупації Росією українських територій, пояснила прес-служба СБУ на сторінці в Facebook.

"Слідчі Служби безпеки України дійсно запросили громадянина України Анатолія Гриценка на допит у якості свідка 15 січня поточного року. Виклик пов'язаний з оприлюдненням ним в одному з телевізійних ефірів інформації про обставини російської окупації Донбасу і анексії Криму", - йдеться в повідомленні.

"Вважаємо, що свідчення громадян про відомі їм факти розгортання гібридної агресії РФ є патріотичної громадянською позицією", - додали правоохоронці.

Крім того, у СБУ заявили, що здивовані заявою Гриценка про те, що він не знає про причини допиту. Вони стверджують, що представник кандидата в президенти погоджував час візиту і з'ясував причини і підстави для запрошення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Гриценко 12 січня подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом на виборах президента України.

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