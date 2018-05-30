У Саудівській Аравії запроваджують жорсткі покарання за сексуальні домагання

На тлі дозволу жінкам керувати автомобілем уряд в Ер-Ріяді вирішив також посилити їхній захист від загрози сексуального насильства.У Саудівській Аравії ухвалили закон, згідно з яким запроваджуються покарання за сексуальні домагання. Подібні злочини каратимуться позбавленням волі на термін до п'яти років і штрафами на суму в перерахунку до 70 тисяч євро. Про це повідомили державні ЗМІ країни в середу, 30 травня. Законопроект було схвалено в понеділок, 28 травня, спеціальною радою при кабінеті міністрів. За словами представників цієї ради, закон "заповнює великий вакуум у законодавстві", цитує агентство AFP.

Запровадження жорстких покарань пов'язане із тим, що з 24 червня у Саудівській Аравії жінки матимуть право керувати автомобілем. Для порушниць правил дорожнього руху створюють спеціальні центри під керівництвом жінок. Це означає, що жінки і чоловіки частіше контактуватимуть одне з одним у повсякденному житті, що є нетиповим для ультраконсервативного суспільства Саудівської Аравії - відтак і постає необхідність у додатковому правовому захисті.

Дотепер Саудівська Аравія лишалася єдиною країною у світі, де жінкам заборонялося керувати транспортними засобами, однак під керівництвом кронпринца Мохаммеда бін Салмана країна реалізує низку різноманітних ліберальних реформ. Зокрема, навесні поточного року саудити відновили роботу комерційних кінотеатрів. Також, починаючи з 2018 року жінки в Саудівській Аравії мають право відвідувати в якості глядачів спортивні змагання на стадіонах. Утім, відвідувати стадіони вони зможуть лише з родинами.