МоваЯзык
Реєстрація
БлогиСвіт

У Саудівській Аравії близько двох мільйонів мусульман розпочали хадж

109

Хадж, який розпочинається 19 серпня, зібрав у Саудівській Аравії близько двох мільйонів мусульман. Катар скаржиться, що його громадян не пустили на паломництво.Близько двох мільйонів мусульман з усього світу візьмуть участь у цьогорічному паломництві (хаджі), що розпочинається у неділю, 19 серпня, повідомляє інформагенція dpa. Щонайменше 1,7 мільйона паломників прибули до Саудівської Аравії з-за меж королівства.

Емірат Катар скаржиться, що його жителі цього року не можуть взяти участь у паломництві. Джерела в уряді Катару повідомили агенції AFP, що громадяни країни не мали змоги зареєструватися для участі в хаджі на створеному саудівською владою сайті. Окрім того, громадяни Катару не можуть отримати візу до Саудівської Аравії, бо між країнами наразі немає дипломатичних відносин. Нагадаємо, що в червні 2017 року Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром через начебто підтримку останнім ісламських екстремістів.

Водночас Ер-Ріяд заявляє, що паломники з Катару та Ірану (з яким Ер-Ріяд так само припинив дипломатичні відносини) можуть взяти участь у хаджі. За системою квот, встановленою саудівською стороною, з Катару на паломництво можуть прибути 1200 людей.

Хадж - паломництво до священної для мусульман Мекки, де народився пророк Мухамед, яке здійснюється на початку 12-го місяця мусульманського місячного календаря. За Кораном, здійснити хадж хоча б раз у житті має кожен повнолітній мусульманин, якщо йому дозволяє стан здоров'я та фінансові можливості.

Десятки тисяч правоохоронців Саудівської Аравії стежитимуть, аби під час паломництва не сталося нещасних випадків. Нагадаємо, що у вересні 2015 році понад дві тисячі людей загинули в масовій тисняві у долині Міна біля Мекки під час одного з обрядів хаджу. Того ж року незадовго до початку щорічного паломництва на головну мечеть мусульманського світу у Мецці впав великий будівельний кран, унаслідок чого загинули понад 100 людей та більше 200 зазнали поранень.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги