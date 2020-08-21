У САП знайшли заміну Холодницькому

Виконувачем обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) призначено Максима Грищука.

Як повідомили "Українські новини" з посиланням на джерело в Офісі генпрокурора, Грищука призначили після звільнення Назара Холодницького.

За даними джерела, конкурс на посаду керівника САП має відбутися в листопаді.

Нагадаємо, що Максим Грищук у жовтні 2015 року подав заявку до конкурсної комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За результатами відбору комісія подала генпрокурору Вікторові Шокіну дві кандидатури – Максима Грищука і Назара Холодницького. Шокін затвердив кандидатуру Холодницького.

4 грудня 2015 року Холодницький із трьох кандидатур, поданих конкурсною комісією, вибрав Грищука на посаду свого першого заступника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

За інформацією ЗМІ, Холодницький може бути призначений радником президента України Володимира Зеленського.

"Причиною звільнення Холодницького міг стати конфлікт із генпрокуроркою Венедіктовою. Коли Холодницький пішов на загострення конфлікту – було досягнуто домовленості, що він відійде в бік – піде у відпустку, а після неї напише заяву на звільнення. За це йому гарантували посаду в Офісі президента в ролі радника", – розповіло джерело.

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