У САП анонсували допити у справі про хабарі в Раді

Усіх членів парламентського фінансового комітету викличуть на допит у справі про можливе хабарництво.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає "112 Україна". За його словами, заговорити цю справу не вдасться, крапку поставить прокурор.

"Разом з детективами ми допитуємо всіх членів комітету, не тільки тих, хто представляє провладну фракцію. Зараз, я бачу, вже йдуть спроби спустити на гальмах, примирення, ще чогось. Крапку поставить прокурор або детектив, коли проведе всі необхідні і можливі слідчі дії", – зазначив Холодницький.

Назар Холодницький delo.ua

Він підкреслив, що через ще не скасовану депутатську недоторканність САП обмежена в проведенні тих чи інших слідчих дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нардеп Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, які є членами фінансового комітету Ради.

Скандал розгорівся через можливий підкуп народних депутатів. Більшість з "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроект №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод з нерухомістю.

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підкупу.

При цьому Дубинський дізнався, що в політичній силі заговорили про його виключення, і жорстко відповів однопартійцям.

Разом з ним повинен пройти випробування детектором брехні також глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія заявив, що у нього є непрямі докази і свідок, який може підтвердити підкуп членів комітету Дубинського.

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