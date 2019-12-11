"Хотілки Кремля": Тука назвав загрози змін до закону про особливий статус Донбасу

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що проєкт закону, присвячений так званому статуту Донбасу, зареєстрований у Верховній Раді, несе потенційну загрозу.

"З моєї точки зору, загроз там дуже багато. Яким шляхом піде партія "Слуга народу", мені важко передбачити", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Тука зауважив, що "сам собою цей документ як не працював, так ніколи і не запрацює. Я сподіваюся, що там йдеться просто про його пролонгацію. У такий спосіб українська сторона бере паузу, щоб внести якісь правки. Причому не лише в цей закон, оскільки він тягне за собою зміни в цілу низку інших законів, які пов'язані з змістом ухваленого документа".

Володимир Путін

Водночас він підкреслив: "Я схиляюся до того, що, якщо вкотре Зеленський погодився на реалізацію "формули Штайнмаєра", підписавши комюніке, нічого позитивного від цього не буде".

За оцінками Туки, "ми повністю рухаємося в руслі російського порядку денного, російських хотілок". В контексті небезпеки закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України, як того хоче Кремль, він заявив: "Я робитиму все можливе, щоб цього не трапилося".

Як писав OBOZREVATEL, під час "нормандського саміту" в Парижі 9 грудня його учасниками було підписано комюніке, один із пунктів якого зобов'язує Україну пролонгувати на 1 рік дію закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!