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11 грудня • оновлено в 12:27
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"Хотілки Кремля": Тука назвав загрози змін до закону про особливий статус Донбасу

1.2т
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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що проєкт закону, присвячений так званому статуту Донбасу, зареєстрований у Верховній Раді, несе потенційну загрозу.

"З моєї точки зору, загроз там дуже багато. Яким шляхом піде партія "Слуга народу", мені важко передбачити", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Тука зауважив, що "сам собою цей документ як не працював, так ніколи і не запрацює. Я сподіваюся, що там йдеться просто про його пролонгацію. У такий спосіб українська сторона бере паузу, щоб внести якісь правки. Причому не лише в цей закон, оскільки він тягне за собою зміни в цілу низку інших законів, які пов'язані з змістом ухваленого документа".

Володимир Путін

Володимир Путін

Водночас він підкреслив: "Я схиляюся до того, що, якщо вкотре Зеленський погодився на реалізацію "формули Штайнмаєра", підписавши комюніке, нічого позитивного від цього не буде".

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За оцінками Туки, "ми повністю рухаємося в руслі російського порядку денного, російських хотілок". В контексті небезпеки закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України, як того хоче Кремль, він заявив: "Я робитиму все можливе, щоб цього не трапилося".

Як писав OBOZREVATEL, під час "нормандського саміту" в Парижі 9 грудня його учасниками було підписано комюніке, один із пунктів якого зобов'язує Україну пролонгувати на 1 рік дію закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу нормандський формат Формула Штайнмаєра
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Опять крутят дупой
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Хо Хол
Хо Хол
Минские соглашения подписали? Выполняйте. Иначе лишний раз подтверждаете, что договор с xoxлом не стоит туалетной бумаги, которой подтерлись.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Хо Хол, Они своей конституцией подтираются.
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