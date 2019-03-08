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У Росії зібралися піддати анафемі Порошенка і Епіфанія

9.3тЧитати матеріал російською

РПЦ закликали піддати анафемі президента України Петра Порошенка, главу ПЦУ Епіфанія і Вселенського патріарха Варфоломія.

Як повідомив скандальний священик РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін в своєму Telegram-каналі "Православна політика", про це йдеться в резолюції конференції православної громадськості в Челябінську.

"Засуджуємо беззаконне створення автокефальної Православної церкви України, що представляє із себе об'єднання розкольників. Просимо РПЦ піддати анафемі патріарха Варфоломія, як ворога церкви, єретика і розкольника", - сказано в повідомленні.

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"За словами святих, гріх розколу не змивається навіть мученицькою кров'ю. Тому вимагаємо піддати анафемі главу України Петра Порошенка, який позиціонує себе православним християнином. Також настійно просимо піддати анафемі і главу новоствореного розколу митрополита Епіфанія", - вимагається у "резолюції".

Епіфаній, Порошенко і Варфоломій

Епіфаній, Порошенко і Варфоломій

president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Чаплін заявив, що бог нібито може знищити Україну і всіх, хто живе в ній через створення автокефальної церкви.

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Особи
Всеволод ЧаплінМитрополит ЕпіфанійМарина ПорошенкоПатріарх Варфоломій
Місце
Росія
Теги
ПЦУКонстантинопольський патріархат
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Скрепососно
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
До такого дебілізму могли додуматись тільки расіянє.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
в рашке маразм крепчал...) вообще ё-бу дались...
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