У Росії зібралися піддати анафемі Порошенка і Епіфанія

РПЦ закликали піддати анафемі президента України Петра Порошенка, главу ПЦУ Епіфанія і Вселенського патріарха Варфоломія.

Як повідомив скандальний священик РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін в своєму Telegram-каналі "Православна політика", про це йдеться в резолюції конференції православної громадськості в Челябінську.

"Засуджуємо беззаконне створення автокефальної Православної церкви України, що представляє із себе об'єднання розкольників. Просимо РПЦ піддати анафемі патріарха Варфоломія, як ворога церкви, єретика і розкольника", - сказано в повідомленні.

"За словами святих, гріх розколу не змивається навіть мученицькою кров'ю. Тому вимагаємо піддати анафемі главу України Петра Порошенка, який позиціонує себе православним християнином. Також настійно просимо піддати анафемі і главу новоствореного розколу митрополита Епіфанія", - вимагається у "резолюції".

Епіфаній, Порошенко і Варфоломій president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Чаплін заявив, що бог нібито може знищити Україну і всіх, хто живе в ній через створення автокефальної церкви.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!