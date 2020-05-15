У Росії заявили, що Україна "видавлює" "Л/ДНР" із ТКГ
Представник Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Борис Гризлов заявив, що Україна відмовилася від прямого діалогу з терористами так званих Донецької та Луганської народних республік.
Про це він сказав за підсумками відеоконференції ТКГ, яка відбулася напередодні, 14 травня, пише ТАСС.
"У порушення Комплексу заходів з виконання Мінських угод представники Києва намагалися відмовитися від прямого діалогу з представниками Донецька і Луганська", – заявив представник РФ.
За його словами, обстановка на засіданні підгруп ТКГ загострилася, оскільки нові члени української делегації відмовилися співпрацювати з окупантами.
"Додам, що протягом останнього часу представники Києва активно намагаються "видавлювати" представників "ДНР" і "ЛНР" із робочих груп і контактної групи", – сказав Гризлов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Засідання ТКГ через коронавірус проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня і 22 квітня.
8 квітня була досягнута домовленість про черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб на Донбасі до свята Пасхи. Обмін відбувся 16 квітня.
Нове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі очікувалося 14 травня в оновленому складі делегації України.
Раніше Андрій Єрмак зазначив, що до складу нової консультативної ради в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи увійдуть лише громадяни України.
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