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15 травня • оновлено в 12:28
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У Росії заявили, що Україна "видавлює" "Л/ДНР" із ТКГ

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Представник Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Борис Гризлов заявив, що Україна відмовилася від прямого діалогу з терористами так званих Донецької та Луганської народних республік.

Про це він сказав за підсумками відеоконференції ТКГ, яка відбулася напередодні, 14 травня, пише ТАСС.

"У порушення Комплексу заходів з виконання Мінських угод представники Києва намагалися відмовитися від прямого діалогу з представниками Донецька і Луганська", – заявив представник РФ.

Переговори ТКГ щодо Донбасу

Переговори ТКГ щодо Донбасу

Колаж

За його словами, обстановка на засіданні підгруп ТКГ загострилася, оскільки нові члени української делегації відмовилися співпрацювати з окупантами.

"Додам, що протягом останнього часу представники Києва активно намагаються "видавлювати" представників "ДНР" і "ЛНР" із робочих груп і контактної групи", – сказав Гризлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Теми
мінські домовленості Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
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