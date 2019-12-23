Головна Новини
23 грудня • оновлено в 08:27
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Росії заявили про готовність натиснути на "Л/ДНР"

1.6т
Читати матеріал російською

Росія готова вплинути на терористів "Л/ДНР" для реалізації домовленостей, які були досягнуті на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає прес-служба МЗС РФ. При цьому глава відомства озвучив умову.

Новини
"У Зеленського зв'язані руки": Лавров зробив різку заяву про війну на Донбасі

"Ми будемо готові в тій мірі, в якій ми можемо, намагатися допомогти. Зокрема, будемо спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які в Контактній групи за пропозицією нормандського формату будуть узгоджуватися", – сказав Лавров.

При цьому, за його словами, українська сторона повинна в рамках Тристоронньої контактної групи узгодити конкретні кроки з "Л/ДНР".

Лавров заявив про готовність РФ вплинути на "Л/ДНР"

Лавров заявив про готовність РФ вплинути на "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров зробив скандальну заяву про русофобію в Україні. Він заявив, що її прищеплювали українцям задовго до 2014 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Лавров
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Вы будете готовы в той степени, в которой можете, стараться помочь ? Просто отЪ.битесь уже, больше никакой помощи от вас не требуется !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Хо Хол
Хо Хол
Заголовок "надавить на ЛДHP", первый абзац "готова повлиять", слова Лаврова "можем, стараться помочь". Обоз, можно доносить новость как она есть, без ваших безмозглых дoлбoeбских коверканий?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги