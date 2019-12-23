У Росії заявили про готовність натиснути на "Л/ДНР"

Росія готова вплинути на терористів "Л/ДНР" для реалізації домовленостей, які були досягнуті на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає прес-служба МЗС РФ. При цьому глава відомства озвучив умову.

"Ми будемо готові в тій мірі, в якій ми можемо, намагатися допомогти. Зокрема, будемо спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які в Контактній групи за пропозицією нормандського формату будуть узгоджуватися", – сказав Лавров.

При цьому, за його словами, українська сторона повинна в рамках Тристоронньої контактної групи узгодити конкретні кроки з "Л/ДНР".

Лавров заявив про готовність РФ вплинути на "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров зробив скандальну заяву про русофобію в Україні. Він заявив, що її прищеплювали українцям задовго до 2014 року.

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