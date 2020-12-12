У Росії ввели санкції проти "слуг народу"

Російський уряд розширив санкції проти України, додавши в нього представників фракції "Слуга народу".

Всього в списку вказані 849 людей. Документ був оприлюднений на порталі правової інформації РФ.

Так, під обмежувальні заходи Росії потрапили глава фракції СН Давид Арахамія, його заступники Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Ольга Васильєва-Смаглюк, Микита Потураєв, Микола Тищенко, а також виключені нардепи Гео Лерос і Анна Скороход і колишній нардеп, а нині міністр культури Олександр Ткаченко.

У переліку також вказані спікер українського парламенту Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук.

Водночас відсутні в санкційному списку Олександр Дубинський і Андрій Холодов.

Документ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз 10 грудня погодилися продовжити економічні санкції проти Росії, які були введені через окупацію Росією українських територій