У Росії "викрили" Польщу в бажанні вийти до Чорного моря за допомогою України
Російський сенатор Олексій Пушков розкритикував створення Польщею, Литвою та Україною "Люблінського трикутника".
Як написав він у Twitter, Варшава таким чином прагне вийти до Чорного моря.
"За допомогою "Люблінського трикутника" за участю Литви і України, Польща має намір вийти до Чорного моря. Стара мрія польської еліти часів Пілсудського – "Польща від моря до моря", – зазначив Пушков.
За його словами, політика Юзефа Пілсудського привела до трагедії для Польщі.
"Її нинішній інтерес до Чорного моря віддає фарсом", – додав сенатор.
Як повідомляв OBOZREVATEL 28 липня Польща, Литва і Україна створили новий формат тристоронньої співпраці – "Люблінський трикутник".