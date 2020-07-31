У Росії "викрили" Польщу в бажанні вийти до Чорного моря за допомогою України

Політика 10:56, 31.07.2020

Російський сенатор Олексій Пушков розкритикував створення Польщею, Литвою та Україною "Люблінського трикутника".

Як написав він у Twitter, Варшава таким чином прагне вийти до Чорного моря.

"За допомогою "Люблінського трикутника" за участю Литви і України, Польща має намір вийти до Чорного моря. Стара мрія польської еліти часів Пілсудського – "Польща від моря до моря", – зазначив Пушков.

За його словами, політика Юзефа Пілсудського привела до трагедії для Польщі.

"Її нинішній інтерес до Чорного моря віддає фарсом", – додав сенатор.

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 липня Польща, Литва і Україна створили новий формат тристоронньої співпраці – "Люблінський трикутник".

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Політика

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