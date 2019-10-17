"Орієнтуємося на Зеленського": в Росії відмовилися від розпуску "Л/ДНР"

У Росії заявили, що вимога української сторони на мирних переговорах у Мінську про розпуск "Л/ДНР " нібито підриває процес консолідації українців і виконання домовленостей.

Про це під час брифінгу в четвер, 17 жовтня, сказала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає "Интерфакс".

Вона стверджує, що подібні заяви "наносять удар по первинній задачі: реалізації Мінських домовленостей і створенні, принаймні, наближенні до створення оновленої атмосфери довіри між людьми, які проживають на території України, в різних регіонах, мають різні погляди на майбутнє українського суспільства" .

Ілюстрація. "Л/ДНР" Донпрес

У Москві, за її словами, не розглядають цю вимогу як консолідовану позицію Києва, бо орієнтується на слова президента України Володимира Зеленського.

"Згідно з міжнародно-правовою системою, яку поки що, хоча розхитують, але ще не розвалили до кінця, потрібно орієнтуватися на заяви глави держави, представників виконавчої влади, залежно від політичної системи в тому чи іншому випадку, від заяв глави держави і людей, які уповноважені, зокрема, вирішувати питання зовнішньої політики, виступати з відповідними заявами, брати участь у переговорних процесах", – сказала Захарова.

Вона назвала невдячною справою реагувати на кожну заяву, "що лунає з Ради, з боку прес-секретарів колишніх президентів або чинних політиків із різних гілок влади".

"Загалом уся практика, принаймні останніх століть, говорить про те, що спочатку в країні приймається консолідована позиція щодо міжнародних питань, потім вона реалізується через відповідні інститути", – додала Захарова.

Марія Захарова Прес-служба МЗС РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російській Раді Федерації гнівно відреагували на вимогу України розпустити "Л/ДНР".

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