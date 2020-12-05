У Росії розуміють, чому Путін покарав Україну Кримом, – Зубов

Люди в Росії розуміють, що окупацією Криму Володимир Путін "покарав" Україну за те, що вона без його участі вирішила змінити владу та встановити новий курс зовнішньої політики.

Про це в ефірі програми "Всьо по бєспрєдєлу" на телеканалі "Апостроф TV" розповів російський історик і громадський діяч Андрій Зубов

"Всі чудово розуміють, що Україну було покарано Путіним за те, що вона без нього вирішила змінити владу, прогнати милого його серцю Януковича і встановити свій режим", – сказав історик.

Якби на місці Петра Порошенка опинився інший лідер, "орієнтований цілком на Америку і Європу, а не на Путіна", російський президент точно так само б "зненавидів Україну", вважає Андрій Зубов.

За його словами, 2014 року Україна "вислизала" з рук Путіна й він вирішив її повернути під свій вплив. Таким чином, окупація Криму стала покаранням для України і в Росії це добре розуміють.

"Хтось скаже, що це все НАТО, але це нісенітниця. Естонія – це теж НАТО, і вона стоїть у 100 кілометрах від Петербурга, але ніхто не завойовує Естонію. Тому всі розуміють, що історія про те, що в Криму могла бути база НАТО – це несерйозно", – зазначив Зубов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в небо над окупованим Кримом волонтери запустили 20-метровий прапор України. Акцію присвятили Дню збройних сил України.