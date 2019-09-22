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22 вересня • оновлено в 10:32
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У Росії розсекретили документи про захоплення Естонії військами СРСР

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Міністерство оборони Російської федерації розсекретило документи про введення військ СРСР в Таллінн в 1944 році для звільнення столиці Естонії від військ Третього рейху і подальшої окупації.

Про це повідомляється на спеціальному сайті оборонного відомства РФ, який був створений до 75-ї річниці визволення естонської столиці.

Пам'ятник жертвам репресій СРСР

Пам'ятник жертвам репресій СРСР

svoboda.org

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У документах вказується час введення військ Червоної армії в столицю Естонії і розкриваються деталі перших хвилин звільнення міста, також розповідається про зустріч військовослужбовців і жителів.

Відзначається, що жителі нібито "радо зустрічали бійців і офіцерів, пригощаючи їх медом, молоком і овочами".

Варто зазначити, що ця інформація суперечить відкритими даними про репресії СРСР в Естонії:

"Встановлення Радянської влади в Естонії супроводжувалося масовими репресіями. До літа 1941 року були заарештовані і здебільшого вислані в радянські в'язниці і табори близько 9400 чоловік. З числа заарештованих в 1940 році, по крайней мере 250 чоловік були страчені, а щонайменше 500 - померли в ув'язненні; із заарештованих у 1941 році понад 1600 були страчені, і майже 4000 померли в ув'язненні", - йдеться в історично зведеннях Естонського інституту.

Також в архівних документах описуються вбивства естонців військами Третього рейху.

Наприклад, під час просування Червоної армії до табору Клоога гітлерівці стратили майже всіх в'язнів табору; за заявами уцілілих, вони спалили і розстріляли до трьох тисяч чоловік, серед яких були жінки і діти.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як про інформаційну війну ХХ століття, в рамках якої в СРСР глушили радіосигнали заходу

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Місце
Естонія Таллінн
Тег
СРСР
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
"Ввод советских войск" именно такими терминами и фальсифицируют историю и принижают значение и роль СССР в разгроме фашизма
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