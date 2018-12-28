Маріонетки Кремля розповіли, навіщо відгородили крадений Крим парканом

В окупованому Росією Криму побудували загородження на півночі від України, нібито для захисту населення від української влади і "можливих провокацій від неадекватних радикалів".

Таку відмазку вигадав "перший віце-спікер" кримського парламенту Юхим Фікс. В інтерв'ю "РИА Новости" він заявив, що паркан має зробити півострів безпечнішим.

"Це загородження необхідне Криму, щоб захистити місцеве населення від божевільних витівок нинішньої української влади, від якої всього можна очікувати, і попередити можливі провокації. Навіть якщо ці провокації походитимуть не від влади, то це можуть зробити неадекватні радикали", — прокоментував Фікс.

Паркан на північному кордоні окупованого Криму Прес-служба кримського "прикордонного управління ФСБ РФ"

Російський депутат від кримського регіону Михайло Шеремет додав, що це був нібито вимушений захід для захисту Криму від "диверсантів і контрабандистів".

У виданні зазначили, що такі ж системи охорони кордону застосовуються на півночі Росії і на Далекому Сході, "а також у районах з найбільш гострою ситуацією".

Довжина паркану на кордоні з материковою Україною становить понад 60 кілометрів. На рубежі розташовані кілька сотень датчиків різного типу дії для контролю. Також на кордоні встановили два сигналізаційні комплекси з вібраційними і радіопроменевими датчиками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вводить санкції проти археологів, які незаконно проводили розкопки на території окупованого Криму. Вони розпочали свої дії під час масштабних будівельних робіт окупантів, які були пов'язані зі зведенням мосту через Керченську протоку, прокладанням трубопроводів і енергомосту, а також спорудженням траси "Таврида".

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