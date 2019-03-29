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У Росії розповіли, коли Кремль поверне Крим і Донбас

4.2тЧитати матеріал російською

Російська Федерація наважиться на деокупацію Донбасу і повернення Криму під контроль України.

Таку думку висловив російський соціолог Ігор Ейдман в інтерв'ю "Фактам", зазначивши, що це трапиться після зміни правлячої верхівки в РФ.

"Майбутнє керівництво Росії, швидше за все, віддасть Крим. Будь-який більш-менш нормальний правитель, прийшовши на зміну Путіну, буде змушений розгрібати те, що накоїв попередник, спершу конфлікт із Заходом, і постарається, щоб Росію сприймали там як нормальну демократичну державу. А це неможливо без ліквідації страшної історії з анексією Криму", — сказав він.

Ілюстрація

Ілюстрація

Крим.Реалії

Також соціолог не сумнівається, що у випадку з окупованим Донбасом питання вирішиться ще легше, ніж із Кримом, оскільки "патріотична параноя" в Росії сходить нанівець.

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"Якби завтра Путін полетів у космос, на Місяць, то через декілька місяців будь-який його наступник вивів би війська з Донбасу. Тому що це настільки абсурдна історія... Ніяких раціональних причин Росії там стирчати немає. Одні збитки і проблеми. І, зрозуміло, без Путіна війська вивели б досить швидко", — пояснив Ейдман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

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Тема
анексія Криму
Особа
Ігор Ейдман
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Опарыш Эйдман давно живет в Германии, так что это не "в России рассказали".Опарыш Эйдман никакого отношения к власти в РФ не имеет, его точку зрения в России поддерживает меньшинство-такие же опарыши
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"прежде всего конфликт с Западом" данный конфликт всё больше становится проблемой самого Запада, нежели России. Гегемон США издыхает, а его потуги сдержать своё ослабление всё сильнее настраивают другие страны против него, идёт изменение мира с зарождением новых центров, одним из которых будет Россия. А вот "чтобы Россию воспринимали там как нормальное демократическое государство" мы уже проходили в 90-х, хватит! И окорочка у нас свои есть!
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вованов вован
вованов вован
В России? Насколько я знаю, этот иудей уже лет как 8 из Германии не вылезает.
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