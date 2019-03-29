У Росії розповіли, коли Кремль поверне Крим і Донбас

Російська Федерація наважиться на деокупацію Донбасу і повернення Криму під контроль України.

Таку думку висловив російський соціолог Ігор Ейдман в інтерв'ю "Фактам", зазначивши, що це трапиться після зміни правлячої верхівки в РФ.

"Майбутнє керівництво Росії, швидше за все, віддасть Крим. Будь-який більш-менш нормальний правитель, прийшовши на зміну Путіну, буде змушений розгрібати те, що накоїв попередник, спершу конфлікт із Заходом, і постарається, щоб Росію сприймали там як нормальну демократичну державу. А це неможливо без ліквідації страшної історії з анексією Криму", — сказав він.

Ілюстрація Крим.Реалії

Також соціолог не сумнівається, що у випадку з окупованим Донбасом питання вирішиться ще легше, ніж із Кримом, оскільки "патріотична параноя" в Росії сходить нанівець.

"Якби завтра Путін полетів у космос, на Місяць, то через декілька місяців будь-який його наступник вивів би війська з Донбасу. Тому що це настільки абсурдна історія... Ніяких раціональних причин Росії там стирчати немає. Одні збитки і проблеми. І, зрозуміло, без Путіна війська вивели б досить швидко", — пояснив Ейдман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

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