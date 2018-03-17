У Росії розпочалися вибори президента

З Чукотки та Камчатки - найсхідніших регіонів Росії - розпочалося голосування на виборах президента РФ. Соціологи прогнозують чергову перемогу Володимира Путіна.З найсхідніших регіонів Росії, Чукотки та Камчатки, де вже настав ранок неділі, 18 березня, розпочалося голосування на виборах президента країни. Як повідомляє агенція "Інтерфакс", на чукотських дільницях очікують близько 33 тисяч виборців, на Камчатці право голосу мають близько 239 тисяч людей.

За посаду на цьогорічних виборах змагаються вісім кандидатів, серед яких - чинний президент Росії Володимир Путін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, голова партії "Яблуко" Григорій Явлінський, а також кандидатка від партії "Громадянської ініціативи", журналістка Ксенія Собчак.

Це - максимальна кількість кандидатів з 2000 року, коли за пост президента змагалися сім кандидатів, а Володимира Путіна було обрано президентом РФ уперше. Мало хто сумнівається в переобранні Путіна - соціологи прогнозують його впевнену перемогу. Це буде вже четвертий президентський термін Путіна. Нагадаємо, до виборів не допустили відомого опозиціонера та критика влади Олексія Навального.

Вибори президента Росії пройдуть у всіх 85 регіонах країни. На них мають право проголосувати понад 100 мільйонів виборців. У голосуванні зможуть взяти участь і жителі анексованого Росією в 2014 році Криму, які отримали російське громадянство. Євросоюз уже заявив, що не визнає виборів російського президента на території півострова.