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У Росії присоромили Зеленського через інцидент із Меркель: президент відповів

14.4тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погане самопочуття канцлера Німеччини Ангели Меркель на їх зустрічі 18 червня, запевнивши, що поруч із ним їй нічого не загрожувало.

Слова глави держави передає AFP. "Вона стояла поруч зі мною і була в повній безпеці", – сказав Зеленський.

При цьому в Росії одразу відреагували на інцидент. Так, пропагандистка Ольга Скабєєва, яка відома багаторазовими випадами в бік України, уїдливо висловилася про главу України.

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Меркель стало зле поруч із Зеленським

"Уявіть, якби він обірвав оркестр, повернувся до Ангели Меркель, махнув своїм, щоб лікар прибіг. Допоміг би їй відійти в тінь, запропонував би води. Так його б після цього на руках німці носили. А ми б подумали: який молодець; людина, видно, пристойна. Найпростіший крок (було б по-чоловічому і красиво). А він не зміг здогадатися", – написала вона в Telegram-каналі.

Як писав OBOZREVATEL, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, ймовірно, стало зле під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Коли почав грати німецький гімн, канцлер не могла втримати своє тіло, її почало трясти, що чітко видно на записі.

Сімейний лікар Рита Гофман розповіла про можливі причини такого нападу. Медики також запідозрили у Меркель цукровий діабет.

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Особи
Володимир ЗеленськийАнгела МеркельОльга Скабєєва
Місце
Україна
Тег
Володимир Зеленський
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Anin Georgij
Anin Georgij
Ща состоянием Меркель должен следить не Зеленский, а Служба Протокола.
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Anin Georgij
Anin Georgij
За самочувствием Меркель должен следить не Зеленский, а Служба Протокола.
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Barmaliy Andriy
Barmaliy Andriy
Токо накручивать ее надо.если бы онаюупала он бы ее поднял ,а так все нонмально
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